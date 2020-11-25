Масштабные литературные мероприятия в этом году пройдут в онлайн-формате

Из-за COVID-19 масштабные литфестивали перенесли в онлайн-формат.

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией Всероссийский фестиваль фантастики «Аэлита», II Международный фестиваль имени А. С. Пушкина и Всероссийская литературная премия «Новый сказ» памяти П. П. Бажова пройдут в онлайн-формате.

Организаторы фестиваля, запланированного на 18-20 декабря, подготовили интересную и насыщенную программу, в которую вошли мастер-классы от авторитетных спикеров. Опыт, личные рекомендации и секреты мастерства будут интересны не только начинающим авторам, но и профессионалам.

Одним из спикеров, заявленных на мероприятии, станет Президент Интернационального Союза писателей, лауреат литературных премий «Небьюла» и «Хьюго», Всемирной премии фэнтези Майкл Суэнвик.

Помимо этого, в рамках литературного фестиваля каждый участник сможет продемонстрировать свое творчество сразу в нескольких номинациях и выдвинуть на несколько премий.

Организаторы заверяют, что в таком разнообразии каждый автор-участник найдет не только полезную для своего творческого и профессионального информацию, но и новых друзей-единомышленников.

СПРАВКА КП

Всероссийский фестиваль фантастики «Аэлита» является старейшим конвентом писателей и любителей фантастики в России и странах бывшего СССР. Традиционно проводится в Екатеринбурге.

Международный фестиваль имени А. С. Пушкина впервые прошел в 2019 году в Судаке и собрал почти 100 авторов со всего мира под одной крышей. Всего отборный конкурс прошли 500 человек.

Всероссийскую литературную премию «Новый Сказ» памяти П. П. Бажова учредили в 2019 году в честь 140-летия со дня рождения П. П. Бажова. Эта Премия – дань памяти великому писателю, который своим творчеством способствовал укреплению и развитию культуры Урала и национальной культуры РФ в целом.

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