Погода в Крыму на 27 ноября: без существенных осадков и тепло до +14

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 ноября на Крымском полуострове будет немного теплее, чем накануне. Да и ветер в Севастополе и Керчи будет дуть южный - суровый норд-ост покинул регион.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометцентре. Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Южный ветер до 12 м/с. Днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный до 12 м/с. Тепло до +14°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер утром и днем юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

Температура воды в Черном море 12°…14°.

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