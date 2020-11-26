В Симферополе и Севастополе 27 ноября частично отключат электричество

Электричество исчезнет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов пропадет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Ковыльная, 56-84;

ул. Калинина, 20-28 (чет), 33-37 (нечет);

пер Индустриальный, 1-9 (нечет), 41;

ул. Спера, 24-66 (чет), 37-53 (нечет);

ул. Эскадронная, 16, 15-23 (нечет);

ул. Калинина/ул. Дзюбанова;

ул. Запорожская, 4/9, 15-41 (нечет);

ул. Строителей, 14/14; пер. Строителей, 5-14;

ул. Широкая, 2-4 (чет), 3-11 (нечет);

пер. Широкий, 2-14 (чет),1-19 (нечет);

ул. Москалева 9/2

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 17.00

ул. Генерала Мельника, 12, 20-24;

ул. Пластунская, 132-190, 107-149;

ул. Бирюлева, 95, 97

с 9.00 до 17.00

ул. Строительная, 11-А, 13-А, 13-15, 25-41;

ул. Волнистая, 9, 4, 4-а, 22-24;

ул. Степаняна, 2

с 8.00 до 17.00

поселок Водоканал: ул. Фонтанная, 16/1, 16-18(чет);

Дергачи: СТСН «Гавань»;

Новые Шули (ГУПС «Водоканал»);

ул. Михаила Грешилова, 1-3(нечет), 9;

ул. Летчика Кирсанова, 4, 1, 9-15(нечет), 19-21 (нечет);

ул. Летчика Есауленко, 14, 15-17(нечет);

пр.1-й Альпийский, 2-Б, 36-А, 2-32(чет), 1-37(нечет);

ул. Альпийская, 5-35 (нечет);

пер. 2-ой Альпийский, 4-28(чет), 38;

пр. 2-й Альпийский, 32;

ул. Кроссовая, 2, 8, 14-16;

ул. 1-я Беговая, 15-А, 5, 15.

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