В Симферополе и Севастополе 27 ноября частично отключат электричество

Электричество исчезнет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов пропадет свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Ковыльная, 56-84;
ул. Калинина, 20-28 (чет), 33-37 (нечет);
пер Индустриальный, 1-9 (нечет), 41;
ул. Спера, 24-66 (чет), 37-53 (нечет);
ул. Эскадронная, 16, 15-23 (нечет);
ул. Калинина/ул. Дзюбанова;
ул. Запорожская, 4/9, 15-41 (нечет);
ул. Строителей, 14/14; пер. Строителей, 5-14;
ул. Широкая, 2-4 (чет), 3-11 (нечет);
пер. Широкий, 2-14 (чет),1-19 (нечет);
ул. Москалева 9/2
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.30 до 17.00
ул. Генерала Мельника, 12, 20-24;
ул. Пластунская, 132-190, 107-149;
ул. Бирюлева, 95, 97
с 9.00 до 17.00
ул. Строительная, 11-А, 13-А, 13-15, 25-41;
ул. Волнистая, 9, 4, 4-а, 22-24;
ул. Степаняна, 2
с 8.00 до 17.00
поселок Водоканал: ул. Фонтанная, 16/1, 16-18(чет);
Дергачи: СТСН «Гавань»;
Новые Шули (ГУПС «Водоканал»);
ул. Михаила Грешилова, 1-3(нечет), 9;
ул. Летчика Кирсанова, 4, 1, 9-15(нечет), 19-21 (нечет);
ул. Летчика Есауленко, 14, 15-17(нечет);
пр.1-й Альпийский, 2-Б, 36-А, 2-32(чет), 1-37(нечет);
ул. Альпийская, 5-35 (нечет);
пер. 2-ой Альпийский, 4-28(чет), 38;
пр. 2-й Альпийский, 32;
ул. Кроссовая, 2, 8, 14-16;
ул. 1-я Беговая, 15-А, 5, 15.
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