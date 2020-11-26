В Ялте полным ходом идет высадка пальм. Фото: Александр БОЙКО

На набережной имени Ленина Ялты высадили две новые пальмы взамен погибшим. Еще два экзотических дерева появились около памятника Ленину на площади Советской.

Жителей курортной столицы Крыма просят приглядывать за пальмами. Поскольку символ Южного берега – травянистое растение, личинка долгоносика развивается внутри него, поедая точку роста дерева. С уничтоженной точкой роста пальма погибает.

Неравнодушных за судьбу деревьев просят обращать внимание на состояние молодых пальмовых листьев: если они становятся бледными, то это первый признак того, что экзотическому растению нужна срочная помощь. В таком случае обращаться нужно к специалистам «Зеленстрой» Ялты, пишет Крымская газета.

Напомним, один из символов Южного берега Крыма – пальма – в последние годы страдает от нашествия насекомых-вредителей, пожирающих его.

В 2018 году экзотические растения обработали от красного пальмового долгоносика и пальмового мотылька в Симеизе, Гурзуфе, в ялтинских парках: Приморском, Комсомольском, Пионерском и других городах. Однако победить полностью вредителя не удается, поскольку в одновременной обработке должны участвовать все территории, в том числе частные дворы и парки здравниц.

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