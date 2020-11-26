Сотрудника госпредприятия оштрафуют за то, что два керченских дома не получали воду

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Два дома в Керчи не получали воду в течение трех суток. За нарушение норм законодательства госпредприятию «Вода Крыма» выписали штраф.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, на улице Буденного в Керчи с 11 по 14 августа текущего года жители двух домов (№ 33 и 40) остались без воды. Госпредприятие «Вода Крыма» проводило аварийно-восстановительные работы в этом районе.

При этом, согласно законодательству, холодную воду нельзя отключать больше, чем на 12 часов. В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ - нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Ответственное должностное лицо керченского филиала «Воды Крыма» обязали заплатить штраф, но постановление не вступило в законную силу.

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