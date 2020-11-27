В Крыму зарегистрировали 218 случаев заражения COVID-19. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 218 человек. В 19 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медпомощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Еще 1 случай – завозной из-за рубежа, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенова.

В лабораториях за сутки проверили 4 тысячи 280 человек на коронавирус. За весь период с начала пандемии выздоровело 10 тысяч 908 человек. Умерло за это же время 271 человек.

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