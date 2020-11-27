В Крыму умерло еще 7 COVID-положительных пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму скончалось еще 7 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число летальных случаев от COVID-19 достигло 271.

Напомним, в Крыму за сутки зафиксировали 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 19 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных 144 самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. 73 нашли среди тех, кто ранее общался с COVID-положительными. Еще один инфицированный приехал из-за рубежа.

В лабораториях за сутки провели 4 тысячи 280 тестов на коронавирус. За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 10 тысяч 271 человек.

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