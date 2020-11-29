В Симферополе и Севастополе 30 ноября частично отключат электричество

Электричества отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов пропадет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Зуйская 24-42 (чет), 27-45 (нечет);

проезд Скалистый, 4-36 (чет), 3-31 (нечет);

ул. Карьерная, 22-34 (чет), 25-47 (нечет);

пер. Карьерный, 28; ул. Скалистая, 2-42 (чет);

ул. Запорожская, 4/9, 15-41 (нечет);

ул. Строителей, 14/14; пер. Строителей, 5-14;

ул. Широкая, 2-4 (чет), 3-11 (нечет);

пер. Широкий, 2-14 (чет),1-19 (нечет);

ул. Москалева, 9/2

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул.Виноделов, 5, 51;

ул. Голицынская, 78/1

с 8.30 до 16.00

Инкерман: ул. Раенко, 10-20, 1-11; ул. Строителей, 2, 4; ул. Толбухина, 1-5; ул. Четвертакова, 7-19, 23

с 9.00 до 17.00

пер. Водопроводный, 3-21;

ул. Веселая, 2-24, 1-19;

ул. Крестовского, 1-19, 37-43, 47, 49, 8-18, 28-в, 28-а, 28, 48;

ул. Чакряна, 14-32, 19-31;

ул. Звездная, 2-10;

ул. Драпушко, 20;

ул. Краснознаменная, 7, 11;

ул. Новикова, 4-А, 4-8;

ул. Терлецкого, 4-12, 1, 5-11

пер. Рудничный, 12-16;

ул. Квартальная, ул. Драпушко, 2-24, 3-17;

ул. Морской Пехоты, 2-12, 3-11;

ул. Мраморная, 2; ул. Ситникова, 4-12, 1-11

с 8.00 до 16.00

ул. Токарева 2;

ул. Феодосийская 55,84

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