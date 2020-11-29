В Симферополе и Севастополе 30 ноября частично отключат электричество

Электричества отключат на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов пропадет свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Зуйская 24-42 (чет), 27-45 (нечет);
проезд Скалистый, 4-36 (чет), 3-31 (нечет);
ул. Карьерная, 22-34 (чет), 25-47 (нечет);
пер. Карьерный, 28; ул. Скалистая, 2-42 (чет);
ул. Запорожская, 4/9, 15-41 (нечет);
ул. Строителей, 14/14; пер. Строителей, 5-14;
ул. Широкая, 2-4 (чет), 3-11 (нечет);
пер. Широкий, 2-14 (чет),1-19 (нечет);
ул. Москалева, 9/2
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул.Виноделов, 5, 51;
ул. Голицынская, 78/1
с 8.30 до 16.00
Инкерман: ул. Раенко, 10-20, 1-11; ул. Строителей, 2, 4; ул. Толбухина, 1-5; ул. Четвертакова, 7-19, 23
с 9.00 до 17.00
пер. Водопроводный, 3-21;
ул. Веселая, 2-24, 1-19;
ул. Крестовского, 1-19, 37-43, 47, 49, 8-18, 28-в, 28-а, 28, 48;
ул. Чакряна, 14-32, 19-31;
ул. Звездная, 2-10;
ул. Драпушко, 20;
ул. Краснознаменная, 7, 11;
ул. Новикова, 4-А, 4-8;
ул. Терлецкого, 4-12, 1, 5-11
пер. Рудничный, 12-16;
ул. Квартальная, ул. Драпушко, 2-24, 3-17;
ул. Морской Пехоты, 2-12, 3-11;
ул. Мраморная, 2; ул. Ситникова, 4-12, 1-11
с 8.00 до 16.00
ул. Токарева 2;
ул. Феодосийская 55,84
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