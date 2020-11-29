Погода в Крыму на 29 ноября: без осадков и тепло до +15

Вода в Черном море +11°…+14°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 ноября – отличный выходной: на Крымском полуострове уютная и комфортная погода.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +14°.

В Керчи переменная облачность. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Днем до +13°.

Температура воды в Черном море 11°…14°.

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