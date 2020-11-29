Коронавирус не отступает: За сутки в Крыму заболели 230 человек

С начала пандемии COVID-19 выздоровели 11406 человек. Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще 230 человек.

При этом в 19 случаях у пациентов не было никаких симптомов болезни.

- Из общего количества заболевших 191 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За вчерашний день в Республике Крым протестировали 4687 человек.

С начала пандемии COVID-19 выздоровели 11406 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50