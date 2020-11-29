Коронавирус не отступает: За сутки в Крыму заболели 230 человек

С начала пандемии COVID-19 выздоровели 11406 человек.
Фото: Архив "КП"
В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще 230 человек.
При этом в 19 случаях у пациентов не было никаких симптомов болезни.
- Из общего количества заболевших 191 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За вчерашний день в Республике Крым протестировали 4687 человек.
С начала пандемии COVID-19 выздоровели 11406 человек.
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