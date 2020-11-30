За сутки коронавирусом в Крыму заболели 227 человек

Выздоровевших за весь период – 11422 человека Фото: Архив "КП"

В Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 227 человек. Как сообщает глава республики Сергей Аксенов, 17 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая – завозные из-за рубежа, - отметил Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 5582 человека.

Выздоровевших за весь период – 11422 человека.

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