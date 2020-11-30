Спустя 30 лет муфтияту Крыма передали в собственность святыню «Салгир-баба». Фото: официальный сайт ЦРО ДУМ Крыма.

В собственность Духовного управления мусульман Республики Крым и Севастополя вернули территорию «Азиз Салгир-баба». Решение этого вопроса ждали почти 30 лет.

- Это пример слаженной и эффективной работы Духовного управления мусульман Крыма и администрации города. Законное решение принято, теперь перед нами очередной путь, путь восстановления и благоустройства «Азиза Салгир-баба, - подчеркнул муфтий Крыма Эмирали Аблаев, слова которого приводит пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма.

Он также выразил благодарность за помощь главе Крыма Сергею Аксенову и мэру Симферополя Елене Проценко.

СПРАВКА КП

Азиз Салгир- баба – святое место, известное с XVII века. Легенды гласят, что Салгир-баба – религиозный мыслитель и аскет, благочестивый и праведный человек, который уединился для молитв в дубовой роще на берегу Салгира.

К нему обращались женщины, долго не имевшие детей, за молитвой и исцелением. Именно этот факт поспособствовала, по словам историков, возведению в 1908 году рядом с азизом родильного дома, работающего до сих пор.

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