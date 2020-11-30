Еще три человека скончались от COVID-19

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

За последние сутки коронавирус унес жизни еще трех пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Таким образом, количество умерших с начала пандемии составляет 286 человек.

Напомним, в Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса, 17 человек переносят болезнь без симптомов.

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