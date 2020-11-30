В Симферополе 3 декабря перекроют дороги ко Дню неизвестного солдата

Улицу перекроют из-за церемонии возложения цветов к Вечному огню в Гагаринском парке. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе из-за проведения мероприятия ко Дню неизвестного солдата 3 декабря ограничат движение на некоторых улицах, сообщили в пресс-службе Мининформа РК.

С 07.00 до 10.30 дорогу перекроют на улице Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка имени Ю.А. Гагарина.

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