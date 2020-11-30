В селе Скалистое начнут пить воду из «Марсианского озера»

Вода в озере ключевая. Фото: mintrancrimea

«Марсианское озеро» в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма будут использовать для питья. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и ГУП «Вода Крыма» в течение недели изучить возможность перекачки воды из озера в емкости для централизованного водоснабжения.

- Жители Скалистого обращают внимание, что нарушается график подвоза, но есть рядом водоем, который можно использовать для нужд водоснабжения, - отметил Аксенов. - В течение недели Дмитрию Черняеву (министру ЖКХ — прим.ред.) выехать на место и совместно с «Водой Крыма», с главой администрации разобраться и поставить точку, что необходимо сделать.

«Марсианское озеро» в Скалистом образовалось на месте затопленного карьера по добыче строительного камня. Белый цвет стенок каменоломни отражает солнечные лучи, придавая воде особый бирюзовый оттенок, из-за чего водоем прозвали «Марсианским озером».

В Скалистом проблемы с водоснабжением возникли из-за пересохших скважин. Подвоз воды осуществляется только в социальные объекты.

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