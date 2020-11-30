Вице-премьер Крыма Елена Романовская вылечилась от коронавируса

Вице-премьер Крыма Елена Романовская вышла с больничного. Фото: Архив "КП"

Вице-премьер Крыма, министр труда республики Елена Романовская присутствовала на заседании Совмина РК 30 ноября. Чиновница вышла с больничного.

Напомним, Романовская слегла с новой коронавирусной инфекцией 9 сентября. На свое состояние она не жаловалась, говорила, что чувствует себя нормально.

Врачи также не беспокоились о состоянии своей подопечной: состояние Романовской было стабильным, ничто не предвещало беды.

Однако 22 сентября вице-премьеру стало хуже: пошло осложнение в легких. Ее ввели в искусственную кому и отправили спецрейсом в Москву.

По данным КП-Крым, Романовская получила инвалидность в связи с перенесенным заболеванием.

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