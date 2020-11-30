Власти Крыма назвали ситуацию с водой в Симферополе критической. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе остается острым вопрос водоснабжения. Для его решения планируется увеличение добычи воды из подземных источников путем бурения новых скважин.

- Критическая ситуация пока в Симферополе, но мы обращения рассматриваем со всех регионов Крыма, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по решению проблем с водоснабжением.

Он добавил, что на данный момент в регионе полным ходом идут работы по бурению скважин, которые помогут увеличить добычу артезианской воды. Возможно, это позволит улучшить ситуацию с водой в Симферополе к апрелю даже при полном отсутствии осадков.

Напомним, в связи с продолжительной засухой крымские власти перевели на почасовую подачу воды жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Графики вводились постепенно с конца августа.

Отключать воду на ночь в целях экономии с 27 ноября начали также в Ялте. А жители Евпатории с 26 ноября остались без горячего водоснабжения. Возобновить его обещали к Новому году, после запуска второй ветки Вилинского водозабора.

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