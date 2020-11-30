К апрелю Симферополь получит 110 тысяч кубометров воды из подземных источников

Воду 24/7 Симферополь получит к апрелю. Фото: Архив КП

К апрелю следующего года Симферополь и пригород получит 110 тысяч кубометров воды из подземных источников. Сейчас для нужд столичного региона ежесуточно из-под земли качают по 70 тысяч воды.

- Плановые работы по бурению скважин на водозаборах для обеспечения Симферополя мы должны закончить к 1 апреля и в общей сложности подавать 110 тысяч кубометров воды, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Рассчитываем из худшего варианта, даже если не будет ни грамма осадков, а по прогнозам погоды ничего оптимистичного нет.

Дебет подключенных к сети скважин показывает, что они дают больше воды, чем предполагалось и сейчас город получает по 70 тысяч кубометров из подземных источников и 50 тысяч — из водохранилищ.

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