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Бизнесмена обвиняют в передаче взятки бывшему замглавы Евпатории

Мужчина весной 2018 года получил взятку в виде недвижимости
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Бизнесмена обвиняют в передаче взятки бывшему замглавы Евпатории.

Бизнесмена обвиняют в передаче взятки бывшему замглавы Евпатории.

Фото: Архив "КП"

Против индивидуального предпринимателя из Евпатории возбудили уголовное дело. Его подозревают в передаче взятки бывшему замглавы администрации прибрежного города Кириллу Вавренюку.

Во время расследования стало известно, что мужчина в 2018 года весной получил в виде взятки объект капитального строительства, расположенный на улице 9 Мая.

- И далее способствовал достижению соглашения между первым заместителем главы администрации Евпатории, которому предназначалась недвижимость, и взяткодателем, - уточнили в пресс-службе Следкоме по Крыму и Севастополю.

Посредника задержали сотрудники ФСБ. Решением суда его заключили под стражу.

- В настоящее время следствие готовится предъявить фигурантам обвинение. Проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений и сбор доказательств, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Криминал