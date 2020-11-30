Бизнесмена обвиняют в передаче взятки бывшему замглавы Евпатории. Фото: Архив "КП"

Против индивидуального предпринимателя из Евпатории возбудили уголовное дело. Его подозревают в передаче взятки бывшему замглавы администрации прибрежного города Кириллу Вавренюку.

Во время расследования стало известно, что мужчина в 2018 года весной получил в виде взятки объект капитального строительства, расположенный на улице 9 Мая.

- И далее способствовал достижению соглашения между первым заместителем главы администрации Евпатории, которому предназначалась недвижимость, и взяткодателем, - уточнили в пресс-службе Следкоме по Крыму и Севастополю.

Посредника задержали сотрудники ФСБ. Решением суда его заключили под стражу.

- В настоящее время следствие готовится предъявить фигурантам обвинение. Проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений и сбор доказательств, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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