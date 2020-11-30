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В Севастополе морской пехотинец разбил камнями камеру фиксации нарушений ПДД

Сумма ущерба превысила миллион рублей
Елена ЛЕЛЮК
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Дорожную камеру фиксации нарушений ПДД забросали камнями

Дорожную камеру фиксации нарушений ПДД забросали камнями

Фото: Иван МАКЕЕВ

Солдату Владимиру, служащему в Севастополе, стало скучно во время увольнения. Подняв с земли горсть камней, он принялся забрасывать ими дорожную камеру фиксации нарушений ПДД.

Сообщение о хулигане поступило на пульт севастопольской полиции. О странных выходках парня в форме решил рассказать 46-летний очевидец. Шалости 19-летнего солдатика вылились в ущерб больше миллиона рублей.

Сотрудники отделения уголовного розыска Севастополя задержали бунтаря. Солдат на тот момент проходил срочную службу в воинской части в отряде морской пехоты.

Как удалось выяснить КП-Крым, на допросе, склонив голову, Владимир во всем сознался. Арестовывать его не стали, а поместили под пристальный надзор командира части.

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Криминал