Погода в Крыму на 1 декабря: сухо и тепло до +12

Купаться в Черном море холодно, но зато им можно любоваться. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 декабря, то есть в первый день календарной зимы, на Крымском полуострове, как обещают синоптики, не будет опасных метеорологических явлений.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Утром на побережье туман, видимость 500-1000 метров. Ветер восточный до 10 м/с. Днем температура воздуха до +11°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 12 м/с. Тепло до +12°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 12-15 м/с. Днем +7…+9°.

Температура воды в Черном море 11°…13°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50