В Симферополе и Севастополе 1 декабря частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет свет, потому что энергетики будут ремонтировать оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Маркевича, 2-38 (чет), 1-27 (нечет);

ул. Планеристов, 1-38;

ул. Леси Украинки, 8-66а (чет), 29/20а-91 (нечет);

ул. Широкая, 6/30-38 (чет), 13-53 (нечет);

переулок Строителей 18-45;

ул. Харьковская, 46-96 (чет), 45-83 (нечет);

переулок Киевский, 1-16;

ул. Западная, 14, 16, 5, 11-17 (нечет);

переулок Крутой, 30-44 (чет), 1-13 (нечет);

ул. Строителей, 2-28 (чет), 34, 38, 40, 1-67 (нечет);

ул. Машинистов, 1-54;

ул. Мраморная, 2, 2/12, 1/14;

ул. Запорожская, 1-15 (нечет);

село Мирное: ул. Мраморная, 46а;

ул. Зуйская, 24-42 (чет), 27-45 (нечет);

проезд Скалистый, 4-36 (чет), 3-31 (нечет);

ул. Карьерная, 22-34 (чет), 25-47 (нечет);

пер. Карьерный, 28; ул. Скалистая, 2-42 (чет);

ул. Запорожская, 4/9, 15-41 (нечет);

ул. Строителей, 14/14; пер. Строителей, 5-14;

ул. Широкая, 2-4 (чет), 3-11 (нечет);

пер. Широкий, 2-14 (чет),1-19 (нечет);

ул. Москалева, 9/2

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Колобова, 15, 19, 19-Г;

ул. Кесаева 3, 5/9;

пр. Столетовский (ИП Субтельный)

пос. Ласпи (ООО «Реле», ООО «Айдар», б/о «Урочище Ласпи»), б/о Изумруд, мыс Сарыч (кафе «Алие», б/о «Мыс Сарыч», ООО «Ниверон», ФСБ, маяк Сарыч, коттеджи, ООО «Линия»), ЮБК 6 40-45

с 9.00 до 17.00

ул. Индустриальная, 10, 11, 14, 15, 11-Б

ул. Ракетная, 8;

ул. Невская, 5;

ул. Благодатная, 2-10, 1;

пер. Благодатный, 23-б, 25;

ул. Междурядная, 2-28, 1-3, 25;

ул. Новикова, 7-11;

ул. Солнечная, 9-А, 11-15;

ул. Башенная, 11

пер. Водосточный, 14, 15;

ул. Михайловская, 24-30, 23-33;

ул. Романова, 4-А, 2, 4;

ул. Симонок, 4, 8-44, 35;

ул. Гвардейская, 20-56, 21-49;

ул. Бородинская, 4-20, 1-41;

ул. Лазаревская, 15-А, 15-Б, 15-В;

ул. Орловская, 4-34, 3-11;

ул. Якутская, 26-32

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