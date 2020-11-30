Дорога «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе обвалилась из-за оползней. Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Причиной обвала дороги на транспортной развязке «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе стали оползни. Их возникновение не учли сотрудники предыдущей подрядной организации, выполнявшей работы на объекте.

На данный момент ремонтом трассы занимается госпредприятие «Крымавтодор». Полным ходом идут работы по поддержанию состояния дороги в безопасных эксплуатационных характеристиках.

- Да, действительно, произошли некоторые вывалы. Мы сейчас не можем достоверно сказать о том, что произошли они по вине некачественно выполненных работ подрядчиком предыдущим или по каким-то другим причинам. Но, тем не менее, «Крымавтодор» выполняет работы по ликвидации данных участков: если что-то возникает в процессе, оперативно реагируют, - уточнил министр транспорта РК Евгений Исаков, слова которого приводит Крым 24.

Он также добавил, что сейчас готовится техническое задание на строительную экспертизу. Также планируется перепроектирование некоторых участков дороги, если в этом будет такая необходимость. Контракт на реконструкцию объекта заключат после проведения экспертизы.

- При вывале грунта «Крымавтодор» отреагировал достаточно оперативно, восстановив те разрушенные участки, которые были повреждены. Вместе с тем для того, чтобы сегодня максимально предвидеть эту ситуацию и сработать на опережение, нужны те самые проектные решения, потому что нельзя выйти и начать делать умозрительно, - добавил Исаков.

По словам министра, водителям можно быть спокойными – безопасности движения на трассе ничего не угрожает.

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