Лидером среди южных регионов России по распространению ВИЧ стал Крым. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крым вошел в список лидеров по заболеваемости и распространению ВИЧ-инфекции среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

- Здесь значительная часть, особенно в последние годы. Мы просто привлекательны в плане миграционного перемещения. Мы прирастаем не только жителями Крыма, но и еще часть наших пациентов из Российской Федерации переезжает сюда, - отметил главный врач республиканского «Центра профилактики и борьбы со СПИДом» Александр Немыкин на пресс-конференции.

В Крыму на 1 ноября 2020 года проживает больше 12 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, из них почти 11 тысяч стоят на диспансерном учете.

- Если проводить сравнение в течение последних пяти лет, то показатели значительно изменились. В 2014 году охват диспансерным наблюдением составлял всего 62%, а на данный момент больше 90%, и антиретровирусную терапию получало всего 3 700 человек, а на данный момент – это почти 8 000 человек. Это достаточно высокие показатели, - уточнила заместитель главврача по медицинской части «Центра профилактики и борьбы со СПИДом» Татьяна Богатырева.

В условиях пандемии COVID-19 «Центра профилактики и борьбы со СПИДом» продолжает работу в штатном режиме, подчеркнула Богатырева, а все пациенты получают необходимую помощь и лечение.

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