Власти Крыма рассказали, на каком этапе находится реконструкция сквера возле ДКП в Симферополе

Перед зданием дома культуры уже уложено около четырех тысяч квадратных метров плитки и брусчатки. Фото: Елена Проценко / FB

Реконструкция сквера в Симферополе около ДКП выполнена на 80%, сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

По ее словам, перед зданием дома культуры уже уложено около четырех тысяч квадратных метров плитки и брусчатки. Также забетонированы чаши фонтанов, одна из них – полностью, а другая на 50%.

Кроме того, возле здания полным ходом идет обустройство лестниц. Из пяти уже готовы три. Обустройство двух оставшихся начнется в скором времени. Рабочие уже полностью завершили обустройство объекта дренажной системы, а на скейт-площадке сделано бетонное основание и начато армирование самих элементов для занятия этим видом спорта.

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