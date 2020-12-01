В Симферополе новый детсад начнет работать в середине декабря

В учреждении будет открыто 13 групп на 260 мест. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый детский сад, возведенный в микрорайоне Луговое Симферополя, распахнет свои двери для малышей в середине декабря.

- Строительство детского учреждения осуществлено в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года, - уточнили в пресс-службе мэрии крымской столицы.

В учреждении будет 13 групп на 260 мест: 5 групп для совсем маленьких, 3 группы для детей 3-4 лет, 3 группы для детей 4-5 лет, 2 группы для детей 5-7 лет.

- Во время подготовки к открытию МБДОУ №18 «Карандаши» проведено комплектование всех возрастных групп, - добавили в пресс-службе.

На данный момент на стадии завершения находятся необходимые работы и документальные работы по подготовке дошкольного образовательного учреждения к приему детей.

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