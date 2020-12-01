В Крыму за сутки COVID-19 заболело 214 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму за сутки зафиксировали 214 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 18 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего количества инфицированных 135 самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав себя хуже. Еще 78 больных коронавирусом нашли среди тех, кто контактировал с ранее заразившимися. Последний COVID-положительный приехал из-за рубежа.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1024 человека, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.

За весь период с начала пандемии в Крыму болезнь успешно побороли 11 тысяч 609 человек. Умерло за этот же период 286 человек.

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