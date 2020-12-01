В Крыму зарегистрировали еще 7 летальных случаев от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму скончалось еще 7 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число умерших COVID-положительных достигло 293 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 214 человек. У 18 из них болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных самостоятельно обратились к врачу зам медпомощью 135 человек. Еще 78 больных нашли среди тех, кто общался с ранее зараженными. Последний COVID-положительный приехал из-за рубежа.

За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 11 тысяч 609 человек. За сутки в региональных лабораториях провели 1024 теста на COVID-19.

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