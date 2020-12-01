Поклонская разберется, зачем крымскому санаторию нужен Mercedes за 6 миллионов рублей

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская возмутилась тем, что крымское унитарное предприятие приобрело Mercedes за шесть миллионов рублей. Она обратилась в Федеральную антимонопольную службу и в прокуратуру с просьбой разобраться зачем нужен такой дорогой автомобиль.

- Ко мне обратилась группа граждан, которая была крайне возмущена закупкой за 6 миллионов 50 тысяч рублей автомобиля Mercedes-Benz V220 d L AMG Line+ 4Matic FL для нужд ГУП РК «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия». Возникает вопрос: зачем им понадобился этот автомобиль? - написала Поклонская в Telegram.

По словам депутата, в госзакупках цена микроавтобуса на 850 тысяч рублей выше, чем его стоимость у официального дилера.

Поклонская отметила, что заявка на покупку была одна, но покупатель путался в начальной цене контракта. По одному документу покупка обойдется в 1 миллион 50 тысяч, а по другому – 6 миллионов 50 тысяч рублей.