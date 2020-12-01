Новый водопровод в Крыму сможет перебросить 50 тысяч кубометров в сутки

На новом водоводе на реке Бельбек построят водоочистные сооружения с водопроводными насосными станциями Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мощность нового водопровода, который в скором времени появится на полуострове, составит 50 тысяч кубометров воды в сутки. Об этом сообщается в бюллетене по выполнению поручений главы государства по строительству особо значимых объектов.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на новом водоводе на реке Бельбек построят водоочистные сооружения с водопроводными насосными станциями, а также ковшовый водозабор речной воды на 150 тысяч кубометров.

- В него будет поступать основной водяной поток. После сложной многоступенчатой комплексной очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тыс. кубометров воды в сутки, - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, новый комплекс для переброски воды из Кадыковского карьера в Севастопольском районе сможет полностью решить вопрос вододефицита чистой воды жителей города.

Проект предусматривает мощную плавучую насосную станцию, с помощью которой 20 тысяч кубометров воды в сутки будет подниматься на высоту 105 м, а затем вода пойдет по трубам в русло реки Черной.

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