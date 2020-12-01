НАТО усилит военную мощь в Черноморском регионе

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В НАТО обсудят усиление военного присутствия в Черноморском регионе в ответ на наращивание российской военной группировки в Крыму. Как сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, вопрос наращивания мощи обсудят 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии.

- Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами - Украиной и Грузией, - что мы сделаем в среду с их министрами, - заявил он.

Также генсек заявил, что главы МИД этих стран будут участвовать в отдельной онлайн-сессии 2 декабря.

По словам Йенса Столтенберга, идет тесное сотрудничество с «самыми ценными партнерами в Черноморском регионе» - Грузией и Украиной, а также Турцией, Болгарией и Румынией. Генсек НАТО напомнил, что альянс уже имеет значительное военное присутствие в регионе.

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