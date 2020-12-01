В Симферополе на сутки погаснет «Вечный огонь»

Также на улице Павленко временно ограничат движение 3 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На мемориале «Вечный огонь» в Симферополе проведут профилактические работы, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Во вторник, 1 декабря, с 18.00 до 18.00 2 декабря будет проводиться профилактика газового оборудования на могиле Неизвестного солдата, которая находиться в парке имени Гагарина, поэтому на сутки перестанет работать «Вечный огонь».

Заметим, в связи с Днем Неизвестного солдата в Симферополе будет ограничено движение на улице Павленко с 7.00 до 10.30 утра.