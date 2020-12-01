На улицах Евпатории снимают фильм о военных журналистах

В Евпатории снимают фильм о военных корреспондентах. Фото: официальный сайт администрации Евпатории.
На улицах Евпатории в самом разгаре съемки многосерийного фильма о военных корреспондентах, режиссером которого выступил Денис Нейманда.
Работа над картиной началась 12 ноября в Санкт-Петербурге, но некоторые сцены – сирийские – будут снимать в Крыму. Фильм рассказывает о нелегкой работе военных корреспондентов, в главных ролях Викторя Маслова и Илья Шакунов.
Над фильмом, сообщает Крымское информационное агентство, работают кинокомпания «Кино Альянс» и киностудия «Ленфильм».
Как отмечает на своей странице в социальных сетях актер Шакунов, сериал называется «Фронтовая любовь», сценарий к нему написал Андрей Константинов.
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