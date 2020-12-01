За осень по Крымскому мосту проехало больше 1,2 миллионов автомобилей. Фото: Архив "КП"

По Крымскому мосту за осень проехало больше 1,2 миллионов машин, что на 20% и 2% больше, чем в 2018 и 2019 годах соответственно. Краснодарское направление движения преобладало: в ту сторону из Крыма выехало свыше 635 тысяч автомобилей.

- Среднесуточная интенсивность движения составила более 13 тысяч машин, что на 33% ниже показателя летних месяцев — снижение обусловлено завершением курортного сезона, - уточнили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор Тамань».

Самое большое число автомобилей, проехавших по мосту, за всю осень зафиксировали 6 сентября: порядка 27 тысяч машин в обоих направлениях. За все время после открытия по Крымскому мосту проехало больше 12 миллионов автомобилей.

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