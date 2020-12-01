Крым принял 220 новых автобусов большого класса.
Фото: Архив "КП"
В Крым прибыли новые автобусы в количестве 220 единиц, шесть из которых уже 1 декабря пустят на один из маршрутов Симферополя.
Новые машины большого класса, работающие на газомоторном топливе, будут ходить от улицы Красноармейской до улицы Крымская – маршрут 12Б.
- Новые автобусы оснащены системой кондиционирования, системой отопления, оборудованы системой валидации и информационными табло, - уточнил заместитель министра транспорта РК, слова которого приводит Крым 24.
Напомним, предприятие «Крымтроллейбус» для восьми городов полуострова планировало закупить 220 автобусов. Подвижный состав обновляют за счет средств, выделенных в рамках реализации Соглашения между Правительствами Москвы и Крыма.
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