В Керчи на пешеходном переходе сбили насмерть пенсионера. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Керчи на переходе водитель иномарки сбил пожилого мужчину. Пенсионер скончался на месте.

- Водитель Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Орджоникидзе, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода 1946 года рождения, который переходил проезжую часть, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Крыму.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, на улице Объездной Симферополя в районе радиорынка в лобовом столкновении иномарок пострадали водители. ЧП произошло 30 ноября в 12.30.

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