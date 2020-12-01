Ученые рассказали о состоянии рек и водохранилищ в Крыму

Приток воды в крымские водохранилища в этот месяц тоже был незначительным Фото: Виталий ПАРУБОВ

Дожди не смогли улучшить ситуацию с вододефицитом в Крыму. Как сообщают данные мониторинга крымского гидрометцентра, в ноябре реки на полуострове обмелели еще сильнее.

В последний месяц осени на полуострове преобладал антициклональный тип погоды, поэтому осадков почти не наблюдалось, лишь изредка в некоторых районах Крыма моросил легкий дождь, но и тот не сильно спас ситуацию.

- Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени, – говорится в сообщении.

По информации метеорологов, в горах республики выпало незначительное количество осадков: на Ай-Петри – 35,2 мм, что составило лишь половину нормы, на Ангарском перевале – 25, 9 мм – 41% от нормы. В верховьях рек Альма, Черная отмечалось пересыхание. По данным на 30 ноября, обмеление русла реки Кача, что в селе Суворово, продолжается уже три месяца, реки – 120 дней, верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища – 111 дней.

Приток воды в крымские водохранилища в этот месяц тоже был незначительным, а в водохранилищах Чернореченское и Партизанское и вовсе отсутствовал.

Заметим, из-за тяжелой ситуации с вододефицитом на полуострове жители крымской столицы перешли на почасовую подачу воды. Позже ограничения начали действовать и в Евпатории.

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