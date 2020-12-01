Мусульмане из Польши создали календарь с российским Крымом

Крымские мечети появились в польском календаре Фото: Архив "КП"

В Польше члены объединения мусульман создали и растиражировали календарь на новый 2021 год с российским Крымом.

Под фотографиями мечетей полуострова написано: Российская Федерация. Снимки календаря опубликовал 30 ноября в Facebook член Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

Календарь вместил снимки мечетей Бахчисарая, Симферополя, Феодосии, Старого Крыма.

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