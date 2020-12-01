В Крыму столетнюю пенсионерку не признавали ветераном ВОВ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Черноморском районе местной жительнице – 100-летней пенсионерке – сотрудники Министерства труда и соцзащиты отказались присвоить статус ветерана Великой Отечественной войны.

Женщина получила отказ из-за разночтений в документах, удостоверяющих личность, и архивной справке о трудовой деятельности.

Информацией заинтересовались сотрудники крымской прокуратуры. Началась проверка, во время которой выяснилось, что в годы ВОВ пенсионерка работала в колхозе имени Калинина Сакского района.

После прокуратура с требованием установить факт работы на благо Родине в период войны обратилась в суд, сообщили в пресс-службе ведомства. Права пенсионерке восстановили: женщина получила удостоверение, а также выплаты к 75-летию Победы в ВОВ.

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