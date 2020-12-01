В Симферополе и Севастополе 2 декабря частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики будут ремонтировать оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

переулок Альпинистов, 2/1, 6а, 6б, 6в, 1-5 (нечет);

ул. Туристов, 2-22 (чет), 1-27 (нечет);

ул. Москалева, 21/2а, 32-46 (чет);

ул. Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет);

ул. Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет);

переулок Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет);

ул. Генова, 10-18 (чет), 5-11 (нечет)

ул. Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);

ул. Рыбалко, 3;

ул. Гридасова, 14;

ул. Дмитриева, 2/17, 5;

ул. Механизаторов, 1-8;

ул. Отважных, 1-27 (нечет)

просп. Победы, 310-328 (чет);

ул. Тенистая, 1-55 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 12.00

пр. Нахимова, 1-17

с 9.00 до 12.00

ул. Облепиховая, 52;

ул. Энергетиков, 15;

пер. Тростниковый, 10;

пер. Пасечный, 2-б, 2, 8-10, 1-3;

ул. Пасечная, 2-а, 2, 10-12, 18, 1-3, 7, 11-13, 19;

проезд Пасечный, 5, 9-11, 15, 19

с 15.30 до 17.00

ул. Гоголя, 33

с 9.00 до 17.00

про. Средний, 3, 15;

ул. Димитрова, 3;

ул. Буряка, 10, 12;

ул. Гвардейская, 4, 6, 5-А, 3-7;

ул. Софьи Перовской, 2, 12, 14, 18, 46, 62, 68, 1, 13, 17, 45-49;

ул. Центральная усадьба, 2, 18, 1, 3, 45-49;

ул. Симонок, 64;

ул. Леваневского, 12, 16, 18, 24, 26;

ул. Каманина, 2, 4, 5;

ул. Циолковского, 21;

ул. Богданова, 10-А, 25-31;

ул. Заря Свободы, 34-44, 33-43;

ул. Лесная, 14, 20, 1-9;

ул. Валиева, 42;

ул. Синопская, 4-24, 1-25;

пер. Кирпичный, 2-8;

пр. Матросский, 30-А;

туп. Подгорный, 2-6;

ул. Кирпичная, 4-6, 16-44, 7-53;

ул. Ломоносова, 14;

ул. Нефедова, 34-74, 9-39;

ул. Партизанская, 13-25;

ул. Ковпака, 26-38;

ул. Авдеева, 2-10, 5-17;

ул. Льва Толстого, 39-45, 48-58;

ул. Матюшенко, 16, 11-17, 21

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