Погода в Крыму на 2 декабря: небольшой дождь и тепло до +12

Вода в Черном море 11°…13°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 декабря на Крымском полуострове синоптики обещают дождливую погоду.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем до +11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром и днем дождь. Ветер днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха в дневное время +8…+10°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем +11…+13°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

Вода в Черном море +11°…+13°.

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