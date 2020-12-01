В Симферополе вновь откроется «Тележка добра» по сбору продуктов для малоимущих

Любой сможет принять участие в сборе продуктов. Фото: пресс-служба Минпромторга

В Симферополе 2 декабря повторно откроется «Тележка добра».

Акция, организованная Общероссийским народным фронтом, в этот раз пройдет в 13 симферопольских магазинах, среди которых супермаркеты «Яблоко» и «ПУД». Теперь каждый желающий сможет купить в любом супермаркете крымской столицы набор продуктов и оставить для нуждающихся его в специальном боксе.

- Таким простым путем, любой житель может стать частью масштабной акции #МыВместе и помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации в период распространения коронавирусной инфекции, - отмечают организаторы благотворительной акции.

Заметим, в период «первой волны» Covid-19 весной 2020 года в Симферополе акция «Тележка добра» стала настоящим оплотом «народной» помощи.

Все адреса проведения акции еще уточняются.

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