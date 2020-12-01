В Ялте малышу с редким заболеванием нужно дорогое лекарство. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Малышу из Ялты требуется дорогостоящее лекарство, которое родители приобрести не в состоянии. Мама больного мальчика обращается ко всему неравнодушным за помощью.

Мурату Алимову скоро три года, и не так давно он прошел диагностику в одной из больниц Санкт-Петербурга. Результаты были неутешительными: у малыша нашли редкое наследственное заболевание – СМА II типа. При этом недуге происходит нарушение некоторых функций нервных клеток спинного мозга, что приводит к атрофии мышц, их обездвиживанию.

Для лечения нужна инъекция специального препарата, который стоит 169 миллионов рублей. Сумма для матери, воспитывающей малыша одна, неподъемная. Женщина обращается ко всем неравнодушным за помощью.

- Мы верим в чудо. Сегодня сынок ходит, но слабеет с каждым днем. Ему все тяжелее. Я не знаю, что будет завтра, просто боюсь представить. Поэтому без промедления вместе с волонтерами начали сбор денег для приобретения препарата, – цитирует маму Мурата, Дилбархон Алимову, Крымская газета.

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