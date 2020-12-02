Ялта попала топ-8 популярных направлений для зимовки

Ялта в любое время года пользуется любовью у отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Коронавирус не выпустил тех, кто любит провести холодное время года в южных странах, за границы РФ. И теплолюбивые граждане переключились на отечественные курорты.
- Наибольшей популярностью для зимовки пользуются Сочи и Ялта, на третьем месте Севастополь, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав брони с датами проживания с 1 декабря по 28 февраля будущего года, и отметив, что хозяева жилья охотно предоставляют скидки на длительное проживание.
Также выяснилось, что чаще всего жилье для зимовки бронируют пары - это 47% , женщины с несовершеннолетними 26% и одиночки - 21%.
Рейтинг популярных направлений для зимовки на Юге России ( в процентах):
Ялта, 29
Сочи, 29
Севастополь, 20
Кисловодск, 4
Феодосия, 4
Адлер, 4
Горячий Ключ, 4
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