Ялта попала топ-8 популярных направлений для зимовки

Ялта в любое время года пользуется любовью у отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Коронавирус не выпустил тех, кто любит провести холодное время года в южных странах, за границы РФ. И теплолюбивые граждане переключились на отечественные курорты.

- Наибольшей популярностью для зимовки пользуются Сочи и Ялта, на третьем месте Севастополь, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав брони с датами проживания с 1 декабря по 28 февраля будущего года, и отметив, что хозяева жилья охотно предоставляют скидки на длительное проживание.

Также выяснилось, что чаще всего жилье для зимовки бронируют пары - это 47% , женщины с несовершеннолетними 26% и одиночки - 21%.

Рейтинг популярных направлений для зимовки на Юге России ( в процентах):

Ялта, 29

Сочи, 29

Севастополь, 20

Кисловодск, 4

Феодосия, 4

Адлер, 4

Горячий Ключ, 4

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