Коронавирус в Крыму: 233 новых случая за сутки

Новых больных становится все больше. Фото: Архив "КП".

За прошедшие сутки в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразилось 233 человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- За 1 декабря на территории республики зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания, - написал Аксенов в своих социальных сетях.

По его данным, из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала года в Крыму коронавирус подтвержден у 15 тысяч 819 человек. Выздоровевших за весь период - 11 тысяч 907 человек.

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