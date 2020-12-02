В Крыму за сутки от Covid-19 умерли еще шесть человек

Смертность от ковида продолжает расти. Фото: Архив "КП".

За минувшие сутки в Крыму от ковида скончались еще 6 пациентов, сообщили в Минздраве республики. Общее количество летальных случаев в Крыму с начала пандемии - 299.

Напомним, что на 2 декабря ковид был подтвержден еще у 233 человек. Всего с начала пандемии в Крыму коронавирус выявили у 15 тысяч 819 человек. Выздоровевших за весь период - 11 тысяч 907 человек.

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