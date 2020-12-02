В Крыму не смогли продать судно «Дон» за 4,2 миллиона рублей

Судно построили в 1980 году. Фото: Черноморский флот РФ

В Крыму не нашлось покупателей на судно «Дон», которое на аукционе планировали продать минимум за 4,2 миллиона рублей. Ни единой заявки так и не пришло. Информация о лоте появилась на официальном сайте РФ о торгах.

- Считать аукцион несостоявшимся по причине полного отсутствия заявок, - указано в протоколе.

Продажа судна стартовала 4 ноября, до 1 декабря никто им не заинтересовался. Продавец - Распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Борт решили продать после отчуждения из государственного имущества.

«Дон» построили еще в 1980 году, он выступал в роли буксира или лодки снабжения. Ранее судно входило в состав госпредприятия «Черноморнефтегаз». Теперь оно находится на отстое, ремонт заморожен.

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