Ртутные градусники станут раритетом

Электронные термометры заменят ртутные навсегда Фото: Мария ЛЕНЦ

Ртутные градусники в ближайшем будущем выйдут из оборота. Гражданам нужно привыкать пользоваться электронными термометрами.

- Поступают обращения, что не могут купить ртутный градусник, - сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму Василий Климов. - Российская Федерация подписала Минаматскую конвенцию (о ртути), которая призвана сократить наличие ртуть содержащих медицинских и иных приборов в быту. Поэтому количество ртутных градусников с каждым годом будет сокращаться. Мы переходим на иные разрешенные формы, не удивляйтесь, если ртутных градусников вы в аптеках не встретите.

Напомним, за последний год стоимость ртутных градусников выросла в 3-4 раза. Привычный термометр со шкалой в аптеках редкость, и ценник начинается от 170 рублей.

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