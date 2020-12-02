В Крыму на 20% вырос спрос на подержанные автомобили

За последние три месяца полуостров даже обогнал по продажам Кубань и Ростовскую область
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В 2020 году крымчане на 20% чаще стали покупать подержанные автомобили. Об этом сообщают данные исследования экспертов «Авито Авто».
За последние три месяца полуостров даже обогнал по продажам Кубань и Ростовскую область.
В целом по России по итогам третьего квартала продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 40 процентов и на 18% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечают специалисты «Авито Авто».
По мнению экспертов, рост продаж на вторичный авторынок обусловлен подорожанием новых автомобилей.
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