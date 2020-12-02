В Симферополе началась установка новой искусственной новогодней елки

В этом году будет установлена новая елка. Фото: Никита ПОЛЬКО

Сегодня на площади имени Ленина в Симферополе началась установка главной елки Крыма. Новогодний символ появится в центре столицы уже к 19 декабря.

Как сообщили КП-Крым в администрации Симферополя, в этом году для столицы полуострова купили новую искусственную елку. Ее габариты сравнимы с той, что стояла на площади города ранее.

- Установка елки завершится ко Дню Святителя Николая, к этой же дате закончится украшение всего Симферополя, - отметили в пресс-службе администрации.

Монтаж закончат к 19 декабря. Фото: Никита ПОЛЬКО